Поради технологичен процес за пълнене на водопреносната мрежа на Шумен е спряно водоподаването към кв. „Макак“ и село Дибич, съобщават на сайта си от „Водоснабдяване и канализация (ВиК)“ ООД.

Ще бъде осигурена водоноска за двете населени места. Водоподаването към тях се очаква да бъде възстановено на 20 февруари.

След аварията: Шумен вече получава вода – вземат се проби за качеството

Аварийните дейности по възстановяване на водоподаването към Шумен приключиха вчера и около 13:00 часа започна пълнене на водоснабдителната система. По-рано през деня водоподаването към града беше временно преустановено.

На 15 февруаризаради авария в помпена станция „1300“ също беше спряно водоснабдяването на Шумен. Поетапното пълнене на водопреносната мрежа започна вечерта на 17 февруари.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов при представянето на отчета за дейността на ведомството вчера, във връзка с водната криза в Шумен, за втори път поиска отстраняването на управителя на ВиК, поради ниско доверие.