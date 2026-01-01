Втори ден без вода в Шумен заради голямата авария.

Водоноски и цистерни с вода за битови нужди са поставени от община Шумен и ВиК на различни места в града. Електрическите двигатели на помпите в помпена станция "1300" се очаква да бъдат монтирани следобед.

БТА

Това каза управителят на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК)-Шумен" ООД Иван Пушкаров. Той добави, че продължава работата по отстраняване на аварията и че е монтиран нов спирателен кран'.

По думите му повече яснота за ремонтните дейности и за възможността за възстановяването на водоподаването към Шумен ще има след 14:00 часа.

На 16 февруари управителят на ВиК Иван Пушкаров съобщи, че частично са възстановени електрическото захранване в станцията и можем да се използва телфера, командното помещение е с възстановено захранване и има технологичен процес по изсушаване на помпите.

БТА

Темата за осигуряване на средства за ремонт на помпена станция „1300“ е актуална, предвид поредната авария, която имаме. Това каза кметът на Шумен Христо Христов пред журналисти на брифинг на пътя за село Лозево, на който беше дадена и информация за ремонта на пътя.

„Действително се оказа, че помпената станция е уязвима, не е устойчива на токов удар. Старо поколение помпена станция е, с неефективни от енергийна гледна точка помпи. Знаете, че при предходни събирания с представители на ВиК холдинга и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството те поеха ангажимента да реновират тази помпена станция, с други думи да подменят помпите, с такива от ново поколение.

БТА

Отново ще поставим този въпрос, за да се изгради една съвременна помпена станция, съответстваща на новия довеждащ водопровод и новата пречиствателна станция, и този проблем с междинната връзка между довеждащия водопровод и пречиствателна станция да бъде елиминиран, и шуменци да имаме надеждно и устойчиво подаване на вода за питейни нужди“, добави кметът.

Той посочи, че единствено от дружеството за водоснабдяване и канализация могат да кажат кога ще бъде внесено искане за осигуряване на средства за ремонт на помпена станция „1300“.

По думите му мажоритарен собственик на цялата мрежа за водоподаване и канализация е държавата, неин представител е ВиК дружеството, които не са подчинени по никакъв начин на Община Шумен или на кмета на общината.

БТА

„Ръководителите на този регионален оператор са ВиК холдингът и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Стопанисването и управлението на ВиК мрежата се извършва от тях. Ремонтите - също. Ние помагаме, оказваме съдействие, със способностите, които Общината има“, коментира Христо Христов.

Той каза още, че са изградили система и организация за осигуряване на вода за битови нужди на детски ясли, детски градини, училищата, социалните домове и центрове в Шумен.

БТА

„Вчера сутринта, благодарение на разбирането и помощта, която ни бе оказана от военнослужещите и командването на поделение 34 200, разставихме водоноските и съдовете за вода за битови нужди в големите квартали и някои по-оживени места на града“, каза Христов и добави, че чрез общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ са осигурени съдове за вода за битови нужди на места.

БТА

„Във взаимодействие сме с Регионалната здравна инспекция, благодарение на което контролираме състоянието на водата, за да подаваме актуална информация на жителите на нашия град откъде могат да пълнят питейна вода. Искрено се надявам това, което управителят на ВиК дружеството обяви - следобед водоподаването да бъде възстановено", коментира кметът на община Шумен.