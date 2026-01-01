Електрическите двигатели на помпите в помпена станция "1300" се очаква да бъдат монтирани следобед.

Това каза управителят на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК)-Шумен" ООД Иван Пушкаров. Той добави, че продължава работата по отстраняване на аварията и че е монтиран нов спирателен кран.

Шумен остава без вода за неопределено време заради голяма авария

По думите му повече яснота за ремонтните дейности и за възможността за възстановяването на водоподаването към Шумен ще има след 14:00 часа.

На 16 февруари управителят на ВиК Иван Пушкаров съобщи, че частично са възстановени електрическото захранване в станцията и можем да се използва телфера, командното помещение е с възстановено захранване и има технологичен процес по изсушаване на помпите.

Осем водоноски бяха поставени на 16 февруари от Община Шумен и ВиК на различни места в града до отстраняване на аварията във водоподаването.

Заради авария в помпена станция "1300" на 15 февруари бе преустановено водоподаването към Шумен. Помпената станция бе отводнена след аварията, посочиха от ВиК по-късно на 15 февруари.