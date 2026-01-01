Министърът на регионалното развитие в оставка Иван Иванов е поискал за втори път оставката на управителя на "ВиК-Шумен" Иван Пушкаров.

Това стана ясно по време на днешния отчет за дейността на МРРБ в рамките на мандата.

Причина за поиската оставка е съмнения за саботаж в работата на ВиК дружеството и липса на доверие от гражданите.

Заради авария в помпена станция „1300“ на 15 февруари т.г. беше преустановено водоподаването към Шумен.

След аварията: Шумен вече получава вода – вземат се проби за качеството

Вчера приключиха дейностите по монтажа на електромотора и на втората помпа в помпената станция. Започна и поетапно пълнене на водопреносната мрежа на града.

Съоръжението е въведено в нормален режим на работа и е включено в процеса на водоподаване, съобщиха от пресцентъра на "ВиК - Шумен“.

Във връзка с извършвания ремонт е възможно кратковременно повишаване на мътността на водата. Ще бъдат взети проби за тестване в Лабораторията за изследване на води. В случай на установени отклонения от стандартите, потребителите ще бъдат своевременно уведомени.