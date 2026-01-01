Тази седмица „Изживей България“ отвежда зрителите в слънчевия Петрички край – земя, сгушена между величествените планини Огражден, Беласица и Славянка. Районът на Петрич ще разкрие своя необичаен за България климат и средиземноморски дух, а Франческа, Еми, Берни и Стивън ще се впуснат в нова мисия сред мистичните склонове на Беласица.

NOVA

За първата си задача участниците ще поемат към Чуриловския манастир „Св. Георги“ – един от най-старите манастири в района, основан през XIV век. Мястото крие впечатляващи стенописи и изображения, а в автентичното килийно училище ги очаква интересно предизвикателство.

NOVA

Пътешествието ще продължи към античния град Хераклея Синтика - археологическо съкровище, чието истинско име е разкрито след откриването на древно императорско писмо. Сред разкопки и артефакти четиримата ще получат специален достъп до място, запазено само за археолози.

NOVA

Какви тайни още крие Хераклея Синтика? Кой ще се справи най-добре с поставените задачи? Не пропускайте да разберете в „Изживей България“ тази събота от 16:00 ч. по NOVA.

NOVA

Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и община Петрич.