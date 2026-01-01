Свличане на скална маса в района на „Златна рибка“ затвори в двете посоки път II – 82 от София до Самоков, съобщиха от МВР.

Движението ще остане ограничено през нощта заради опасност от падане на големи скални късове, допълват от Агенция „Пътна инфраструктура“. Очаква се преминаването през отсечката да бъде ограничено до около обяд или до гарантиране безопасността на движение на шофьорите.

Обходният път е по път III-181 Бистрица - Железница - Ярема - Самоков и обратно.

Екипи на Пътна полиция ще отклоняват трафика в района на Кокаляне и в Самоков по обходен път през Бистрица - Железница – Ярема – Самоков в двете посоки.

В светлата част на деня ще бъдат предприети мерки за разчистване.