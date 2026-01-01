Решението на Върховния съд да отмени глобалните мита е "дълбоко разочароващо" - с тези думи президентът на САЩ Доналд Тръмп определи отмяната на наложените от него всеобхватни мита и заяви, че ще въведе нови през други свои правомощия.

Тръмп заяви, че се срамува от "някои членове на съда, че нямат смелостта да направят това, което е правилно за Съединените щати". Според него върховните съдии се влияят от чужди интереси.

Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп

Президентът на САЩ обяви, че ще подпише указ за "налагане на 10% глобални мита" на търговските партньори, предаде ДПА.

По думите му повечето търговски споразумения, договорени под заплахата от неговите мита, остават валидни, въпреки решението на Върховния съд.

„Сделката с Индия е в сила“, каза Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос, като даде да се разбере, че митата могат да бъдат въведени отново на основание други правомощия. „Всички сделки - просто ще го направим по различен начин“, добави той.

"Днес ще подпиша указ за налагане на 10 процента глобално мито, съгласно раздел 122, над нормалните съществуващи мита, които вече се начисляват. Ще инициирам разследване, за да предпазя нашата страна от несправедливи търговски практики на други страни и компании", заяви Тръмп.