Двама души са пострадали след стрелба в игрална зала в град Хаджидимово, съобщиха от полицията. Сигналът е подаден около 04:12 ч. в Районното управление в Гоце Делчев от Филиала за спешна медицинска помощ в града, след като там е прието лице с рани от сачми в областта на главата.

По първоначална информация около 04:02 ч. две лица, въоръжени с ловно оръжие са произвели изстрели във въздуха в зала. Вследствие на рикошети от изстрелите са пострадали двама клиенти, които са получили рани в областта на главата от сачми.

И двамата пострадали са в стабилно състояние и без опасност за живота. От игралната зала не са установени липси.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на извършителите продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград.