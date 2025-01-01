Изработени от пластмасови бутилки, дрехите от рециклиран полиестер, продавани от модната индустрия под прикритието на екологични цели, замърсяват повече околната среда от дрехите, изработени от първичен полиестер. Това се посочва в проучването на неправителствена организация „Чейнджинг Маркетс Фаундейшън“ (Changing Markets Foundation), цитирано от Франс прес.

При пране рециклираният полиестер отделя 55 на сто повече микропластмасови частици от първичния полиестер, според проучване, проведено в университета „Чукурова“ в Турция и публикувано от „Чейнджинг Маркетс Фаундейшън“.

Кожите се завърнаха на мода

Частиците са също така с 20 на сто по-малки, което ги прави по-податливи за разпространение в околната среда, отбелязва неправителствената организация, която посочва, че микропластмасите нахлуват в почвата, въздуха, водата и живите организми.

Тестовете са проведени върху 51 артикула, представляващи производствени партиди от различни марки.

„Модата продава рециклиран полиестер като зелено решение, но нашите резултати показват, че това изостря проблема със замърсяването“, казва Урска Трънк, директор на кампанията в „Чейнджинг маркетс“.

„Истинските решения се състоят в намаляване и постепенно премахване на производството на синтетични влакна и спиране на повторното използване на пластмасови бутилки за производство на дрехи за еднократна употреба.", добавя тя.

Според данни от сектора, отчетени в проучването, 98 на сто от рециклирания полиестер идва от пластмасови бутилки, а не от текстилни отпадъци. Синтетичните влакна, получени от изкопаеми горива, са приблизително 69 на сто от общото производство на текстил, като 59 на сто са полиестер, от които само 12 на сто се рециклират.

Неправителствената организация призовава за глобален договор за пластмасите и настоятелно приканва ЕС да предприеме действия за „ограничаване на свръхпроизводството и насърчаване на истински преход към производство на по-малко количество, по-висококачествени дрехи, с по-малко въздействие върху околната среда“