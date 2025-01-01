Президентът Доналд Тръмп отбеляза Бъдни вечер, като разговаря заедно със съпругата си Мелания с американски деца за коледните подаръци, които най-много ги вълнуват, предаде Асошиейтед прес.

Държавният глава на САЩ демонстрира добро настроение, като заяви по време на разговорите от имението си в Мар-а-Лаго в щата Флорида, че "няма да допусне лош Дядо Коледа" в САЩ, и изказа мнение, че няма да е толкова зле да се получи чорап, пълен с въглища.

Президентът и първата дама спазиха традицията да разговарят с деца, свързващи се с тях посредством Северноамериканското командване за космическа отбрана, което проследява пътя на Дядо Коледа по целия свят, отбелязва АП.

"Искаме да се уверим, че при нас ще дойде добър Дядо Коледа. Да, Дядо Коледа е много добър човек“, каза Тръмп, докато разговаряше с деца между 4 и 10 години от щата Оклахома. "Желаем да сме сигурни, че в страната ни няма да проникне лош Дядо Коледа“, добави той.

Тръмп често е отбелязвал Коледи с критики към политическите си опоненти, включително миналата година, когато негова публикация в социалните мрежи гласеше: "Весела Коледа на радикално левите лунатици“, припомня АП, добавяйки, че сега той е бил в много по-добро настроение. "Мога да правя това цял ден“, заяви президентът на САЩ.

Когато 8-годишно дете от щата Северна Каролина попита дали Дядо Коледа ще се ядоса, ако никой не му оставя бисквитки, Тръмп каза, че не мисля така, "Мисля обаче, че ще бъде много разочарован“, заяви Тръмп.

"Знаете ли, Дядо Коледа... той е един такъв, херувим. Знаете ли какво означава да си херувим? Ами да го даваш тежко“, пошегува се Тръмп. "Мисля, че Дядо Коледа би искал малко бисквитки.“

В един момент, докато по телефона говореше Мелания, а Тръмп чакаше на друга линия, той отбеляза колко малко внимание му обръща съпругата. "Тя е в състояние да се съсредоточи напълно в нещо, без да ме слуша“, каза президентът.

На въпроса на 8-годишно момиче от щата Канзас какво би искала Дядо Коледа да ѝ донесе, Мелания отговори: "Въглища.“

"Имаш предвид чисти, красиви въглища?“, репликира Тръмп, правейки препратка към любим лайтмотив от предизборната си кампания, в която обеща да съживи добива на въглища в САЩ.

"Трябваше да го направя, съжалявам“, посочи президентът, смеейки се и дори карайки Мелания да се отклони от своя разговор и да се обърне към него с усмивка.

"Въглищата са чисти и красиви. Запомнете това на всяка цена. Но ти не искаш чисти, красиви въглища, нали?“, обърна се Тръмп на свой ред към момичето на линията.

„Не“, отговори то, заявявайки, че би предпочело кукла Барби, дрехи и лакомства.