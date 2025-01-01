Полски изтребители прехванаха днес над Балтийско море руски разузнавателен самолет, който е летял в непосредствена близост до въздушното пространство на Полша, съобщиха въоръжените сили на страната, цитирани от ДПА.

Държавите, разположени на източния фланг на НАТО, се намират в състояние на повишена готовност за евентуални нарушения на въздушното им пространство още от септември, когато три руски военни самолета навлязоха за период от 12 минути във въздушното пространство на Естония. Инцидентът стана броени дни след като над 20 руски безпилотни летателни апарата навлязоха в полското въздушно пространство, отбелязва ДПА.

„Тази сутрин, над международните води на Балтийско море, полски изтребители прехванаха, идентифицираха визуално и ескортираха извън своята зона на отговорност руски разузнавателен самолет, летящ в близост до границите на полското въздушно пространство“, се посочва в изявлението на армията.

Тя съобщи също, че през нощта са били регистрирани обекти, навлизащи в полското въздушно пространство от територията на Беларус. „След извършване на задълбочен анализ беше установено, че най-вероятно става въпрос за контрабандни балони, движещи се в съответствие с посоката и скоростта на вятъра“, уточниха от полската армия.

Като превантивна мярка за гарантиране на сигурността, част от въздушното пространство над граничещото с Беларус Подласко воеводство, Североизточна Полша, беше временно затворено за граждански въздушен трафик.