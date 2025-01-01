В навечерието на Коледа на 75-годишна възраст е починал Александър Кючуков.

Той е част от легендарния отбор на дупничани от 70-те години на миналия век, който печели Купата на страната и записва престижна победа над Байерн Мюнхен. Баща е на Анжело Кючуков.

"Марекчани,

С прискърбие съобщаваме, че в навечерието на този светъл празник след боледуване ни напусна футболист от легендарния отбор на Марек от 70-те години на миналия век – Александър Кючуков.

Неизменна част от отбора, спечелил Националната купа и победил Байерн Мюнхен. Роден на 8 януари 1950 г.

Баща е на друг емблематичен футболист на Марек – Анжело Кючуков.

Семейство Кючукови са част от световната история на футбола. Те държат все още рекорда за най-много играчи от „един дом“, играли в елита на България – Янко Кючуков (Чантра), Александър Кючуков, брат му Емил Кючуков, техните синове Анжело и Янек.

Почивай в мир, Александър Кючуков!", написаха дупничани.

Поклонението ще се състои от 14:00 ч. на 26 декември в Траурен дом "Утеха", а опелото от 15:00 ч. в църква "Св. Иван Рилски" в гробищен парк - Дупница.