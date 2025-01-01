Лидерът на основната опозиционна сила в Турция Йозгюр Йозел заяви, че управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган е обхваната от вътрешна борба за власт, която той определи като „борба за трона“.

Председателят на Народнорепубликанската партия (НРП) направи изявлението в отговор на твърдения в проправителствени медии и социалните мрежи, че е сключил сделка с главния прокурор на Истанбул и умишлено е задържал компрометираща информация.

Йозел подчерта, че не желае партията му да бъде използвана като инструмент в това, което нарече „войни за тронове“ при управляващите.

ПСР управлява Турция от 2002 г. насам под ръководството на Реджеп Тайип Ердоган, който беше премиер до 2014 г., а след това президент, доминирайки турската политика повече от две десетилетия.

Турската опозиция твърди, че властта използва съдилищата и прокуратурата, за да оказва натиск върху общините, управлявани от НРП, след победите на партията на местните избори през март 2024 г.