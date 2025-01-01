Планираният джаз концерт във вашингтонския Център „Кенеди“ на Бъдни вечер, празнична традиция, датираща от над 20 години, бе отменен, пише Асошиейтед прес.

Водещият на шоуто, музикантът Чък Ред, каза, че е отменил представлението, след като Белият дом обяви миналата седмица, че името на президента Доналд Тръмп ще бъде добавено към името на сградата.

От миналия петък на фасадата на сградата е изписано „Доналд Дж. Тръмп и Джон Ф. Кенеди Мемориален център за сценични изкуства“. Според Белия дом, избраният от президента управителен съвет е одобрил решението, което според някои наблюдатели нарушава закона. Тръмп от месеци даваше да се разбере, че е отворен за промяна на името на центъра.

„Когато видях промяната на името в уебсайта на Център „Кенеди“, а няколко часа по-късно и на сградата, реших да отменя концерта ни“, поясни Ред в имейл до Асошиейтед прес. Ред, барабанист и вибрафонист, който е бил на турнета с музиканти от ранга на Дизи Гилеспи и Рей Браун, от 2006 г. е председател на празничните Jazz Jams в Център „Кенеди“, като наследява басиста Уилям „Кетер“ Бетс.

Президентът Джон Кенеди беше убит през 1963 г., а на следващата година Конгресът прие закон, с който центърът беше обявен за жив паметник в негова чест, припомня Асошиейтед прес.

Племенницата на Кенеди, Кери Кенеди, обеща да премахне името на Тръмп от сградата, след като той напусне поста си, а бившият историограф на Камарата на представителите Рей Смок е сред тези, които твърдят, че всякакви промени трябва да бъдат одобрени от Конгреса.

Законът изрично забранява на съвета на попечителите да превърне Центъра в паметник на друг човек и да постави името на друго лице на фасадата на сградата.

Тръмп, който е републиканец, се ангажира активно с Центъра, кръстен на емблематичен демократ, след като през първия си мандат го игнорираше. Той изгони ръководството му, преструктурира съвета, като го оглави, и лично беше домакин на тазгодишните награди на Център „Кенеди“, с което наруши дългогодишната традиция президентите да бъдат предимно зрители.

Много артисти отмениха представленията си в Центъра, откакто Тръмп започна да прави промени в културната институция.