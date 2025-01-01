Столичният кмет Васил Терзиев публикува във Фейсбук позиция по повод незаконни действия на жълтите павета пред Народното събрание. Той подчертава, че законът трябва да важи за всички, независимо от това кой стои зад нарушенията.

По думите на кмета, миналата седмица е получен сигнал за „неправомерно поставяне на антипаркинг колчета и извършени строителни дейности върху жълтите павета при служебния вход на Народното събрание“. Това е станало без необходимите документи и разрешения, каквито изисква законът, особено при обекти от културно-историческо значение.

„Докато за всяка улична лампа, за всяко колче или бариера в София се изискват месеци наред съгласувания от институции и експерти, за други тези правила не важат. Зоните на властта заобикалят процедури и закони, осигурявайки бърза писта за нуждите на избрани“, отбелязва кметът.

Проверка и санкции

Кметът възложи незабавна проверка на Столичния инспекторат, която е потвърдила нарушенията. „Дадохме срок на фирмата изпълнител да представи документи и разрешителни, но такива не бяха предоставени. В резултат вече е съставен акт за нарушение, а преписката е изпратена към Министерството на културата и направление „Архитектура и градоустройство“ за налагане на санкции“, посочва кметът.

Той призовава и прокуратурата да извърши проверка, за да бъде установен и наказан истинският виновник.

Законност преди всичко

„Когато ‘държавници’ с главно ‘Д’ управляват институциите като частен бизнес и третират културното наследство като разменна монета, те рушат не само София, но и доверието в държавата и държавността“, пише още кметът.

Той подчертава, че гражданите очакват парламентът да бъде пример за законност, а не място, където законът се погазва.

Твърда позиция на Столична община

„Столична община ще действа твърдо при всяка проява на беззаконие – независимо от това #кой стои зад нея. Никой няма право да заграбва и загражда за себе си онова, което принадлежи на всички“, заявява кметът.

Той добавя, че „Нито един служебен вход няма да се превърне в символ на безнаказаност. София е град за хората, а не територия за заграждане от силните на деня.“