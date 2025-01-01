По дългогодишна традиция общността на православните българи в Истанбул, известни и като цариградските българи, днес чества Рождество Христово.

В църквата „Свети Йоан Рилски“ на Българската екзархия – най-българския дом в мегаполиса, който се намира в квартал Шишли, бе отслужена света рождественска литургия от свещеника на българските църкви в Турция архимандрит Харалампи Ничев и пристигналия специално за празника Русенски митрополит Наум.

Сред официалните гости бе консулът Атанас Димов от Генералното консулство на Република България в Истанбул.

От името на Голямата община на Истанбул бе изпратен венец до българската общност по случай празника.

Тържествената служба продължи повече от един час и бе масово посетена от православните християни в Истанбул. Църквата преливаше от хора – деца, младежи и възрастни, жени и мъже. Четоха се текстове от Евангелието, молитви, изпълни се „На многая лета“.

Църковният хор на българската общност с диригент Кирияко Лязе изпълни коледни песни.

Архимандрит Харалампи Ничев благослови миряните.

„Честито раждане на Иисус Христос, Спасителя на света. Нека неговото рождение и благословение да дава спасение, здраве и благополучие на българската общност в град Истанбул и на нашата държава, в която живее и работи българският народ, на всички хора по света – мир, здраве и благополучие“, каза той.

Отецът подчерта приноса на цариградските българи и на църковното настоятелство, начело с председателя Димитри Йотеф за опазване на православната вяра и на българщината в града край Босфора.

„Господ ги избра да носят отговорността за българската общност, за да могат да градят и да бъдат нашето лице, което е достойно лице. Господ здраве да дава на цялата ни общност. Да сме винаги единни, да сме щастливи, да сме много здрави и винаги нашите храмове в Истанбул да са най-хубавите“, допълни отецът.

След църковната служба в представителния салон на Екзархията се състоя коледното и новогодишно тържество на истанбулските българи.

Председателят на църковното настоятелство Димитри Йотеф в словото си посочи, че единството и зачитането на християнските традиции и предаването им на поколенията е цел, която се реализира благодарение на съпричастността на цялата общност.

„Тазгодишният празник Рождество Христово е знаменателен за нашата общност, понеже Негово Светейшество, патриархът на България Даниил, пристига на първото си официално посещение в Истанбул и ще бъде скъп гост и на нашата общност. На 27 декември Негово Светейшество ще присъства на света литургия за празника на Свети Стефан в Желязната църква. Поканени сте всички да присъствате“, каза той.

По инициатива на женското дружество „Радост“ на българската общност бяха раздадени подаръци на децата от Дядо Мраз.

Тържеството продължи с песни и танци.