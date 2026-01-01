В знак на протест срещу високите сметки за електроенергия жители на Силистра затвориха пътя към граничния контролно-пропускателен пункт с Румъния. Част от недоволните граждани развяват български знамена и носят плакати с послания като „Не на монополите!“, „Спрете да грабите хората“, „Не на енергийната мафия“.

Проявата е организирана от неформално гражданско обединение. По думите на инициаторите недоволството е провокирано от многобройните сигнали и оплаквания на граждани за завишени фактури през последните месеци. Друг сериозен проблем са и честите прекъсвания на тока и спадове в напрежението в някои населени места, сред които селата Айдемир и Калипетрово.

Някои от присъстващите казаха, че фактурите за януари и февруари са приблизително двойно по-високи, в сравнение с тези за декември, без да е налице съществена разлика в потреблението. Част от тях посочиха, че са платили сметки в размер на 300–400 евро за изминалия месец и изразиха притеснения за семейния си бюджет. Част от участниците в протеста казаха, че не получават достатъчно яснота относно начина на формиране на сметките и настояха за публичен отговор от доставчика на електроенергия.

Протестът продължи до 14:00 часа.