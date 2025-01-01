Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, при което загинаха пет души, казаха гражданските авиационни власти в страната. Местни медии съобщиха, че хеликоптерът е изпълнявал медицинска мисия, предаде Ройтерс.
Хеликоптерът се разби вчера близо до лагера Барафу в планината, се казва в изявление на гражданските авиационни власти на Танзания.
Вестник „Мвананичи” и телевизия „Ийст Африка”, цитирайки началника на полицията в региона на Килиманджаро, съобщиха, че хеликоптерът е изпълнявал медицинска спасителна мисия.
Tanzania: Kajugujugu ya kompanyi yitwa Kilimediair Aviation yagonze umusozi uruta iyindi muri Afurika "Kilimanjaro" abantu batanu bari bayirimo bahasiga ubuzima. pic.twitter.com/7LJjYffoTq— Dj_Pundit250 (@peace1Et) December 25, 2025
Сред загиналите са гид, лекар, пилот и двама чуждестранни туристи, посочи вестникът, без да уточни националността на туристите.
#dandarostreets Retired Air Force of Zimbabwe officer Constantine Mazonde was among five people killed when a helicopter crashed on Mount Kilimanjaro on December 24.— Dandaro Online (@DandaroOnline) December 25, 2025
The aircraft, linked to Mikaya Tours, was ferrying patients when it went down and burst into flames. The victims… pic.twitter.com/AYViD9aals
Килиманджаро е най-високата планина в Африка и се издига на почти 6000 метра над морското равнище. Около 50 000 туристи изкачват планината всяка година.