Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил днес на Рождество Христово възглави празничната Златоустова света литургия, която започна в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Според евангелския разказ на светите евангелисти Матей и Лука за Раждането на Спасителя, светата Дева Мария и праведният Йосиф дошли в Давидовия град Витлеем за преброяването на жителите на Римската империя по времето на кесаря Октавиан Август. Те обаче не могли да намерят подслон в града и затова Младенецът Иисус се родил в пещерата извън града, където пастири се приютявали със своите животни. Така Божият Син се родил на земята като Младенец в неизказано смирение, защото в Рождественската нощ Той избрал бедна и скромна обстановка. Иисус Христос не дойде като земен цар в богат дом или дворец със скъпоценни съкровища, царедворци и слуги. Той дойде в нашия свят в скромна и бедна обстановка, за да ни покаже величието на Своето смирение и да ни научи на Своето смирение, и послушание към Бога.

Честито Рождество Христово!

Както писа БТА на Бъдни вечер, днес се извършва чудно и преславно тайнство - обновява се природата и Бог става човек. Невидимият Бог приема човешки образ, безпределният се повива в пелени. Онзи, чийто престол е в небето, се полага в ясли. Безгрешният се облича в човешката природа, повредена от греха, за да я освети и да я възвърне към райската й чистота, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в словото си, след като отслужи празничното вечерно богослужение - бдение, за Бъдни вечер, в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".