Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил кацна в Истанбул по повод своето първо мирно посещение на Вселенската патриаршия.

Заедно с патриарх Даниил в църковната ни делегация са и митрополитите: Западно- и Средноевропейски Антоний, Варненски и Великопреславски Йоан, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Видински Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод.

Делегацията бе посрещната от Силиврийския митрополит Максим, Анкирския митрополит Григорий, и.д. протосингел, и архимандрит Яков.

Българският патриарх пътува до Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей. Заедно с българския патриарх пътува и делегация от Св. Синод на Българската православна църква (БПЦ).

Визитата на патриарх Даниил започва от 25 декември, Рождество Христово, и ще завърши на 28 декември.

Днес патриарх Даниил ще посети храм „Св. Георги Победоносец" в истанбулския квартал „Фенер", където ще бъде отслужен благодарствен молебен. След това предстоятелят на БПЦ – БП ще бъде официално посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей и от членовете на Свещения синод на Вселенската патриаршия.