Два резервоара с петролни продукти се възпламениха днес в руското пристанище на Азовско море Темрюк, в Краснодарския край, като според местните власти причината е украинска атака с дронове, предаде Ройтерс.
Пожарът е засегнал площ от около 2000 квадратни метра, уточниха от регионалния оперативен щаб в приложението "Телеграм".
Live: Oil tanks on fire after alleged Ukrainian drone attack on Russia’s Temryuk port— FRANCE 24 (@FRANCE24) December 25, 2025
➡️ https://t.co/cN7dT39Bel pic.twitter.com/lQ7116womS
Засега няма данни за пострадали, се пояснява в съобщение на щаба, цитирано от ТАСС.
За потушаването на пожара са мобилизирани 70 души и 11 пожарни коли, добавя руската държавна агенция.