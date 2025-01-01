Два резервоара с петролни продукти се възпламениха днес в руското пристанище на Азовско море Темрюк, в Краснодарския край, като според местните власти причината е украинска атака с дронове, предаде Ройтерс.

Пожарът е засегнал площ от около 2000 квадратни метра, уточниха от регионалния оперативен щаб в приложението "Телеграм".

Засега няма данни за пострадали, се пояснява в съобщение на щаба, цитирано от ТАСС.

За потушаването на пожара са мобилизирани 70 души и 11 пожарни коли, добавя руската държавна агенция.