Лидерът на Северна Корея - Ким Чен-ун, е инспектирал вчера пробно изстрелване на ракета земя-въздух с голям обсег от установка близо до източния бряг на страната, предаде Ройтерс, като се позова на информация от днес на държавната новинарска агенция на КНДР - КЦТА. Той е проверил и как върви работата по конструирането на 8700-тонна атомна подводница, от която може да се изстрелват ракети земя-въздух, добави агенцията.

При наблюдаваното от Ким изпитание, с което трябва да се оцени резултатът от стратегическата технология на страната за разработване на нов тип ракета за голяма надморска височина, са унищожени въздушни цели на разстояние от 200 километра, уточнява КЦТА.

Севернокорейската агенция не уточнява кога и къде лидерът е направил инспекцията си на подводницата. Проектът за нейното конструиране е част от усилията на управляващата Корейска трудова партия да модернизира военноморския флот на страната - една от петте основни точки в партийната политика за укрепване на отбранителните способности.

КЦТА цитира Ким Чен-ун да казва, че всестранното развитие на ядрените способности и модернизацията на военноморските сили са от съществено значение и са неизбежни, тъй като "светът сега в никакъв случай не е мирен“.

Той заявява и че планът на Южна Корея за разработване на атомна подводница, съгласуван с Вашингтон, ще повиши допълнително напрежението на Корейския полуостров и представлява риск за националната сигурност, което изисква от него да предприеме действия.

КЦТА предаде днес и че президентът на Русия Владимир Путин е изпратил на 18 декември новогодишен поздрав на Ким.

Според Путин 2025 година има "особено значение" за отношенията между Москва и Пхенян. В посланието се казва, че "героичното" участие на севернокорейските военнослужещи в сраженията с украинските войски в руската Курска област "ясно са доказали нерушимата дружба" между двете страни, посочва КЦТА.