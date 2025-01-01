Сметосъбирането в района е под въпрос, предупреди кметът на столичния квартал „Красно село“ Цвета Николаева.

"От 5 октомври районът ще се обслужва от Столично предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Притеснително е дали предприятието разполага с достатъчно техника, за да поеме отпадъците от районите „Красно село“ и „Люлин“, написа Николаева в профила си във Facebook.

По думите ѝ най-сериозен е въпросът с извозването на битови отпадъци от медицинските заведения, включително УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", както и гарантирането на безопасността на най-малките в детските градини и училищата.

Терзиев: Няма да допуснем драстично поскъпване на такса смет

"Дневно в района се извозват отпадъците на над 35 хиляди домакинства. Това са над 2000 точки за извозване, които се чистят 2 пъти в денонощието. Отделно е под въпрос събирането на отпадъците от над 200 кошчета по спирки на градския транспорт. Ние разполагаме едва със 7 служители, които се грижат за междублокови пространства и площадки", посочи кметът.

Тя се оплака от липса на яснота относно това кой ще поеме почистването на шахтите от листа и кал, както и предстоящото снегопочистване.

"Разбирам, че има политически битки, но животът и здравето на хората трябва да бъдат на първо място, а не да получавам информация от медиите. Свиканият от мен кризисен щаб на район „Красно село“ е в готовност да ескалира проблема на национално ниво при необходимост", написа Николаева.