Столична община ще тества 100% чистене по график в „Люлин“ и „Красно село“ този уикенд. Целта е изцяло да се нормализира сметосъбирането до края на обявената временна организация.

Сметосъбирането ще се случва с общински ресурс, който включва и временно наетия капацитет от съседните общини и от гражданите. Целта на този тест е да се създадат условия за отмяна на временната кризисна организация, въведена за двата района.

Тестът ще включва:

Редовно извозване на всички отпадъци на територията на двата района;

Работа по предварително определен маршрут и честота, както е заложено в стандартните оперативни планове.

„След високата мобилизация, привлечения капацитет от съседни общини и граждански организации и натрупания напредък през последните седмици вече изпробваме възможността да преминем към нормален работен ритъм“, заяви зам.-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева.