Столичният общински съвет (СОС) прие доклада на кмета на София Васил Терзиев, с който се дава съгласие общинското дружество „Софекострой“ ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците в столицата. Докладът беше приет единодушно.

Със средствата ще бъдат придобити различни видове сметосъбиращи автомобили, автометачни и ръчноводими метачни машини, както и транспортна техника за обслужване на улични кошчета, автомобили за миене и дезинфекция на съдове за отпадъци, малогабаритни и мултифункционални машини за зимно и лятно почистване. Част от техниката ще може да се преоборудва според сезона – например от снегопочистващи машини във водоноски, пише в доклада.

В него се посочва още, че мярката е необходима за подобряване на ефективността при събиране и транспортиране на отпадъците и за повишаване на качеството на услугите по чистотата в София. В документа е предвидено средствата да се осигурят чрез заем със срок до 60 месеца и гратисен период от 24 месеца за погасяване на главницата и лихвата. Лихвеният процент за този период е определен като основен лихвен процент плюс един пункт (към 1 октомври 2025 г. той е 1,81%).

Вносителите на свързания доклад, сред които са общинските съветници Борис Бонев, Диана Ангелова и Георги Зографски, подчертават, че закупуването на нова техника ще засили капацитета на „Софекострой“ и ще позволи по-бързо и качествено почистване на улиците и обществените пространства.

„Много пъти съм казвал, че за да се оздрави това дружество, трябва да се мине максимално бързо към концесия, за да дойде качествен международен оператор, да се работи по време на този процес с държавата, да се преструктурира дългът, да се направят промени по регулаторната рамка. Крайният резултат трябва да е да дойде качествен оператор с възможността да оперира необходимите средства, за да бъдат направени нужните инвестиции“, коментира Терзиев пред журналисти след среща с премиера Росен Желязков.

„Доволен съм от решение на СОС, че подкрепи доклада ми укрепване на „Софекострой“, на които ние бихме искали да дадем допълнително работа откъм почистване. Това за нас е важна стъпка. Предстои и разговор за укрепване на Предприятието за третиране на отпадъци, за да изградим и там капацитет. Смятаме, че комбинацията от по-силни предприятия и дружества и конкуренция откъм частните изпълнители би дало най-доброто решение за града“, добави Терзиев.