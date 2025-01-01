Имаме достатъчно налична техника за сметопочистване. Това каза пред журналисти директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО) Николай Савов за сметосъбирането в столичните райони "Люлин" и "Красно село".

"Имаме на разположение девет сметосъбирачки, четири мултилифта, както и още 11 малки камиончета, които събират боклук, и камион за системи за събиране на смесен отпадък", посочи Савов и допълни, че са осигурени още четири камиончета от район "Слатина" и от общинското предприятие "Гробищни паркове".

80% от територията на „Люлин“ и „Красно село“ вече се почиства изцяло по график

Той отбеляза, че са назначени допълнително хора на работа, за да се включат в почистването на двата района. "Към този момент сме осигурили персонал, а след 24 октомври очакваме и още хора да се включат. Имаме критични точки и продължаваме да работим по тях", коментира директорът на завода.

„При 1600 контейнера в „Люлин“ - това, че има десет контейнера, които преливат, все пак не е нещо, което да е критично“, смята Савов. По думите му едрогабаритният отпадък в двата района е намалял. Той посочи, че не може да отговори дали намаляването на отпадъка се дължи на това, че хората от „Люлин“ и „Красно село“ си изхвърлят отпадъка в съседни квартали.

"Намаля и количеството на отпадъка, който влиза в завода от тези райони", отчете Николай Савов и уточни, че около 80-90 тона отпадък на ден пристигат от двата района. „Нашите екипи работят и в двата района, като са на 24-часов режим - дневна и нощна смяна“, допълни инж. Николай Недялков, директор на Столичния инспекторат.

Към настоящия момент можем да кажем, че сме възстановили на 80% обслужването по график на двата района. Това каза пред журналисти зам.-кметът на Столична община по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева за сметосъбирането в столичните райони "Люлин" и "Красно село".

Надежда Бобчева: Започваме сметосъбиране по график в София

По думите ѝ към днешна дата, за разлика отпреди две седмици, вече има окомплектована техника и достатъчно хора. На точката в „Житница“ ще поставим големи контейнери, които да събират едрогабаритни отпадъци, като мебели, а също и голям контейнер за изхвърляне на строителни отпадъци“, обясни Бобчева.

„Продължава да има критични точки в „Люлин“ и в „Красно село“, но такива точки има и в други райони“, коментира тя. „Няма да позволим хората да бъдат изнудвани с нереално високи цени за сметосъбирането и извозването в София“, заяви Надежда Бобчева и благодари на всички доброволци, които са се включили в почистването през последните две седмици.

„Очакваме в най-скоро време при окомплектоването на общинското търговско дружество „Софекострой“ да му възложим чрез инхаус процедура изпълнението на тази дейност в двата района абсолютно дългосрочно“, уточни тя дългосрочното решение на общината.