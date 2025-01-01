От днес навсякъде, по всички райони, започваме да тестваме почистване на боклука по график, независимо от ситуацията. Това каза пред журналисти заместник-кметът на София по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева.

„Контейнерите ще се обслужват, както е планиран първоначално графикът“, посочи тя.

Припомняме, че на 4 октомври в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането. Причината за отказа на Общината да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка, е, че е предложил цена от 420 лв. на тон.

Забелязва се намаляване на количеството боклук и повишаване на разделното събиране в районите ,,Люлин" и ,,Красно село", каза Надежда Бобчева и призова гражданите да продължат да събират разделно. Всяко нещо, което попадне в цветните контейнери, не струва нищо – и за хората, и за Общината. Това облекчава нашата работа и работата на сивите контейнери, където се събират смесените отпадъци. Вече разполагаме с десет сметосъбиращи камиона и сме на път да съберем персонал, който да обезпечи изпълнението, каза заместник-кметът Бобчева.

Планираме „Софекострой“ ЕАД да обслужва засегнатите райони и се надяваме до месец – месец и половина да може да извършва поддръжка, сметосъбиране и извозване на боклука в районите ,,Люлин" и ,,Красно село", посочи Бобчева. Те вече обслужват ,,Красна поляна", припомни тя и обясни, че "Софекострой" ЕАД е търговско дружество, изцяло собственост на Общината, и за да започне дейност, може да премине по процедура по-кратка от стандартната обществена поръчка. Тя допълни, че в Столичният общински съвет е бил гласуван заем за закупуването на техника, във връзка с дейността на търговското дружество в засегнатите райони.

Заместник-кметът Бобчева посочи, че критичните точки са в районите с по-тесни улици и там, където обслужването трябва да става в часовете след 20:00 часа. Такива има около болницата „Н.И. Пирогов”, както и в квартали като "Бъкстон" и "Борово".

Тя припомни, че днес има акция с доброволци. Възможно от понеделник да няма нужда от тях, ако събирането по график действа успешно. Ще направим наши анализи и понеделник ще обявим какво следва оттук нататък, заяви Бобчева.

Надявам се днес времето да не попречи на доброволците, каза Бобчева и обясни, че точките, на които има организация за тях – в „Люлин“, на паркинга пред магазин „Билла“ на бул. „Царица Йоана“, в „Красно село“ в ж.к. „Хиподрума“, паркинга на магазин „Билла“, както и ул. „Житница“, при входа на полигон „Земляне“, са избирани според това дали са удобни за достъп на гражданите. Тя припомни, че на полигона "Земляне" ще се раздават чували, ръкавици и ще се дават инструкции от 10:00 до 17:00 часа.

Целта е да се възстанови стандартното обслужване и да се създадат условия за отмяна на временната кризисна организация, въведена за двата района, съобщиха от пресцентъра на Столичната община вчера.