Столичната община въвежда двуседмична организация за сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“, след като отказа да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка, предложил цена от 400 лева на тон.

Към настоящия момент всички сиви контейнери са поставени на местата им. Това заяви пред журналисти заместник-кметът на Столична община (СО) по направление "Зелена система, екология и земеползване" Надежда Бобчева.

"Знам, че това е нещо много ново за гражданите, но все пак апелирам при възможност да се възползват от тях", каза Бобчева и помоли гражданите да не изхвърлят мебели и едрогабаритни отпадъци край контейнерите.

Ако наистина няма как, тя призова гражданите да направят това в съседен район, където сметосъбирането не е нарушено.

Попитана колко и къде са контейнерите, които са разположени, зам.-кметът по екология отбеляза, че има 8 точки в район "Люлин" и в район "Красно село".

"Абсолютно всички вече са сложени на място. Работим върху това да имаме допълнителни точки. При възможност ще уведомяваме своевременно за допълнителните контейнери, които поставяме", добави Бобчева. Тя помоли гражданите да събират разделно и да изхвърлят рециклируемите отпадъци в цветните контейнери, чието сметосъбиране в момента не е нарушено, да пазят чисто, както и да помагат на по-възрастните в този процес.

Местоположението на контейнерите може да намерите ТУК.

Бобчева инструктира и екипи от доброволци, които ще дават информация на гражданите какво да се прави с отпадъците. Днес в сметосъбирането се включи и БКС "Красно село" - районното звено на СО, което изпълнява местните дейности по чистота и благоустройство, възложени от районната администрация.

В момента 10 боклукчийски камиона са на терен, като се очаква още техника да се включи в следващите дни. От Столична община заявиха, че новите локации за контейнери са само допълнителен ресурс, а тези, които хората познават, са основният приоритет за извозване в първите дни от временната организация.

"Столичен инспекторат засече нерегламентирано изхвърляне на отпадъци – включително от търговски обекти, в кофите за битова смет, което е абсолютно незаконно", отбелязват от СО.

От Общината призовават гражданите да следват тези четири инструкции през следващите две седмици:

По възможност изхвърляйте битовите отпадъци в големите контейнери (тип строителни), за да улесните извозването. Информирайте се за тяхната локация от картата! Забрана за обемисти отпадъци: В следващите две седмици НЕ изхвърляйте ЕГО (едрогабаритни), строителни или зелени отпадъци в тези райони. Разделяйте, за да облекчите: Изхвърляйте всички опаковки в цветните контейнери. Пазете и следете: Пазете чисто пред дома си и бъдете бдителни за нерегламентирано изхвърляне на големи количества боклук.

Когато мечката заиграе при комшиите, ще дойде и в твоя двор. Обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на Столична община, буксува по ред причини. За града предстоят трудни времена и сложни, спешни решения, за да не “затънем" в стотици хиляди тонове битов отпадък само след броени месеци. Това заяви кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев във Facebook.

Ето какво още добави той: "В районите “Люлин" и “Красно село" вече се работи по форсмажорен план за справяне с кризата, която може да връхлети повече от 2/3 от София след Нова година.

Районите “Изгрев", “Слатина" и “Подуяне", които са в един лот и трябва да се почистват от една фирма, са изправени пред сериозен риск, след изтичане на анекса на съществуващия договор в края на тази календарна година, да останат без сметосъбиране, защото към днешна дата няма избран изпълнител по тази позиция в обществената поръчка.

Времето за повтаряне на процедурата за избор на фирма изпълнител вече е критично малко и може да принуди Столична община да действа рисково, по ръба на добрите практики, за да не допусне тежка криза в трите района. Изход от положението все още има и разчитам, бързо и ефективно да се предприемат стъпки в тази посока, защото месец януари вече “чука на вратата".

За да не изпадаме повече в такава ситуация и зависимости считам за редно, градската управа да върне на дневен ред обсъждането на създаване на общинско дружество със собствен капацитет, техника и служители, което да извършва тази дейност.

За създаването на общинско дружество се обяви и независимият общински съветник Ваня Григорова.

"Смятам, че сега е време да се обединим - администрация, общински съветници, районни кметове и най-сетне да се вземе решение ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО ДА ПОЕМЕ СМЕТОПОЧИСТВАНЕТО НА ЦЯЛА СОФИЯ. Ясно е, че това не може да стане за един ден, но трябва да се обединим и да заявим, че тези конкурси са последни и оттук насетне се връщаме към доказаната с десетилетия общинска система за сметопочистване", написа тя във Facebook.