Когато мечката заиграе при комшиите, ще дойде и в твоя двор. Обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на Столична община, буксува по ред причини. За града предстоят трудни времена и сложни, спешни решения, за да не “затънем" в стотици хиляди тонове битов отпадък само след броени месеци. Това заяви кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев във Facebook.





Ето какво още добави той: "В районите “Люлин" и “Красно село" вече се работи по форсмажорен план за справяне с кризата, която може да връхлети повече от 2/3 от София след Нова година.



Районите “Изгрев", “Слатина" и “Подуяне", които са в един лот и трябва да се почистват от една фирма, са изправени пред сериозен риск, след изтичане на анекса на съществуващия договор в края на тази календарна година, да останат без сметосъбиране, защото към днешна дата няма избран изпълнител по тази позиция в обществената поръчка.



Времето за повтаряне на процедурата за избор на фирма - изпълнител вече е критично малко и може да принуди Столична община да действа рисково, по ръба на добрите практики, за да не допусне тежка криза в трите района. Изход от положението все още има и разчитам, бързо и ефективно да се предприемат стъпки в тази посока, защото месец януари вече “чука на вратата".



За да не изпадаме повече в такава ситуация и зависимости считам за редно, градската управа да върне на дневен ред обсъждането на създаване на общинско дружество със собствен капацитет, техника и служители, което да извършва тази дейност.



Имаме прекрасен пример от съседна Гърция, където сметопочистването и сметоизвозването са изцяло общински и никъде не се ползват услугите на частни предприемачи. Това носи сигурност, икономии и разкриване на работни места".