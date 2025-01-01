Днес, 5 октомври, започна временната двуседмична организация по сметопочистването в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“, съобщи кметът на София Васил Терзиев.

По думите му ситуацията е под контрол и протича според предварителните очаквания, като услугата за гражданите се осигурява изцяло чрез ресурса на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО).

„Екипите на СПТО са на терен от рано сутринта. За да улесним събирането, поставяме и допълнителни съдове, като следим нуждите на всеки квартал“, посочи Терзиев.

Столична община въвежда временна организация за сметосъбиране в „Люлин“ и „Красно село“

Той съобщи още, че представители на Столичния инспекторат са засекли нерегламентирано изхвърляне на отпадъци – включително от търговски обекти в кофите за битова смет, което е незаконно. От утре ще бъдат мобилизирани допълнителни нощни дежурства на инспекторите, които ще глобяват нарушителите на място.

Кметът призова гражданите да следват указанията на общината през следващите две седмици, публикувани на официалния сайт на Столична община.

„Няма да позволя на никого да изнудва софиянци. Единственият кандидат в обществената поръчка за районите „Люлин“ и „Красно село“ предложи цена, два пъти по-висока от прогнозната. Ако сега кажем, че това е приемливо, утре ще бъде новото ни ежедневие. София няма да се поддаде,“ категоричен беше Терзиев.

Той благодари на екипите на СПТО, Столичния инспекторат и всички служители, които работят неуморно, за да поддържат чистотата в столицата.

„Осъзнавам, че може да има неудобства, и ще направим всичко възможно те да бъдат минимални. Апелирам за търпение, мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно можем да се справим,“ завърши столичният кмет.