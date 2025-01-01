Специализираните екипи на четири столични района се включват в работата по почистване в "Люлин" и "Красно село". Екипи от районите "Слатина", "Изгрев", "Лозенец", "Красна поляна" ще подпомогнат кризисната работа по почистването, осигурявайки камиони и товарачи с щипка, съобщиха от Столичната община.

В дейностите ще участват и екипи на общинските предприятия "Гробищни паркове" и "Паркове и градини". Общинското дружество "Софекострой" е осигурило камион, с който днес бе почистван районът на болница "Пирогов" и кв. "Крива река".

От Столичната община благодариха на доброволците в "Красно село" и "Люлин", които помагат с товаренето и разтоварването на отпадъци до точките, на които са разположени големите контейнери. От общината припомнят, че 12 камиона работят от днес в двата района. Две стандартни сметосъбирачки са вече включени в графика, което значително облекчава екипите, тъй като ускорява извозването. Днес и утре се очакват допълнителни пет сметосъбиращи камиона от Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище.

По-рано днес кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев предложи на кмета на столицата техника и персонал за справяне с възникналата криза. В писмо до градоначалника той го уведоми каква помощ може да предостави подопечната му администрация без сериозно да се нарушава работата в поверения му район. И призова: „Вярвам, че и колегите от другите столични райони могат да направят преглед на наличната си техника и при възможност да помогнат за решаването на тази криза в града ни. В чисто човешки план трябва да сме солидарни във възникналата ситуация“.

Илиев допълни, че са проведени разговори с директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъците Николай Савов, който ръководи организацията по сметосъбирането и сметоизвозването в двата района.

В четвъртък и петък район „Слатина“ ще предостави две товарни превозни средства с по трима служители, а за събота и неделя – едно товарно превозно средство и служители.

„При нужда, през следващата седмица оставаме в готовност да продължим да подпомагаме усилията на кмета Терзиев за справяне с възникналата ситуация с техника и човешка сила. До кризата с боклука се стигна заради ненаситната алчност на определени лица. Алчност, която не трябва да допуснем да бъде задоволена. Защото в крайна сметка всяка една стотинка за това ще бъде включена в такса смет, която гражданите на София ще платят“, допълва Георги Илиев, цитиран от пресцентър на районната администрация.