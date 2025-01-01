Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов с коментар пред журналисти по актуални теми от кулоарите на НС.

"Вчера призовахме МВР да изиска от прокуратурата информация за подпалените камиони за софийския боклук на фирмите, които бяха уплашени от мутрите, за да не участват в поръчката. Държавата дължи много отговори, включително министър Генов защо е отнел разрешението на друга фирма, която е кандидатствала, софиянци и общината няма да се предадат на мутрите и ще отвоюват София", каза Божанов.

"Държавата по никакъв начин не помага по случая с боклука на София, става въпрос не само за битка на мафията, а след като превзеха боклука на Бургас, на Пловдив, опитват да направят същото и със София - няма да се получи", каза Мирчев.

"Ако бяхме в друга ситуация - досега всички държавни органи щяха да са намесени, вътрешният министър се скри, вместо да разследват палежа на камиони - всички се "правят на ударени", посочи още той.