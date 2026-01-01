Двама души бяха убити, а няколко - ранени при стрелба на паркинг край мормонска църква в столицата на американския щат Юта - Солт Лейк Сити, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс.

По първоначални данни трагедията на паркинга до храм на "Църквата на Исус Христос на светиите от последния ден" се е разиграла късно снощи, каза говорител на полицията, като отбеляза, че ситуацията все още е неясна.

"В църквата е имало погребална церемония", каза пред репортери говорителят Глен Милс. "На паркинга е имало някакво спречкване, след което е била произведена стрелба", допълни той.

Двама от най-малко осем простреляни са починали от раните си, а трима са в критично състояние. За останалите няма информация.

Полицията издирва извършителите и разпитва очевидци сред десетките хора, присъствали на погребението. ФБР е предложило съдействие.

Местни медии, цитирани от АП, съобщават, че за момента няма задържан за стрелбата. На видеозаписи от мястото се виждат голям брой автомобили на службите за спешна помощ. Изпратени са около 100 автомобила на силите на реда, а над района на трагедията кръжат хеликоптери.

"Не смятаме, че това е целенасочена атака срещу определена религия или нещо от този род", каза представител на полицията на пресконференция, предавана на живо по телевизията.

Полицията не смята също, че стрелбата е била безразборна.

В изявление на "Църквата на Исус Христос на светиите от последния ден" се казва, че тя сътрудничи на органите на реда.

"Отправяме молитви за всички засегнати от тази трагедия и изразяваме дълбоко безпокойство, че едно свято място, предназначено за поклонение, може да бъде обект на насилие", се допълва в изявлението.