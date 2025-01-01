Премиерът Росен Желязков и столичният кмет Васил Терзиев дадоха брифинг пред журналисти за кризата с боклука в София след съвместна среща.

"Боклукът няма политически цвят, боклукът е замърсяване, а той води до замърсяване в политическата среда. Затова на нашата среща предложихме държавата при необходимост, ако бъде поискано, да се намеси с техника и решение, което няма да е трайно, но ще е достатъчно, за да се преодолее моментната ситуацията", обясни премиерът.

Той каза, че Терзиев е споделил, че има виждане по въпроса и е уверил, че може да се справи със ситуацията. Желязков обясни, че правосъдният министър Георги Георгиев е определен като координатор при необходимост за осигуряване на ресурси в момент, в който Столична община поиска.

Столичният кмет Васил Терзиев благодари на премиера Желязков за поканата да обсъдят ситуацията. "За да работят нещата, трябва да има добър синхрон между институциите, затова ние, ако имаме нужда, бихме се възползвали от протегнатата ръка на правителството. За момента се справяме с текущата ситуация. При нужда, се съгласихме, че бихме се обърнали за помощ, никой от нас не иска да упорства и да се политизира излишно. Ние имаме колективна отговорност да решим проблема бързо. Аз смятам, че с това, което имаме като стъпки ще успеем да се справим", обясни Терзиев.

Той каза, че е уверил премиера, че със съвместни усилия на общината, на доброволци и всички, които са се включили, като в рамките на следващата седмица вече се очаква да има нормализация.

"Важното е гражданите да са спокойни, очакваме средата на другата седмица вече да има видимо подобрение и да успеем да стабилизираме положението", каза той и допълни, че на срещата са имали възможност да обсъдят други важни теми. "Аз споделих от какво наистина имаме нужда на ниво парламент, на ниво правителство, колко ще ни струва, колко замърсяване, колко цветни контейнера има в града, кой ги стопанисва и извозва, как работи цялата система", обясни кметът.

"Ние сме в пълна готовност да окажем необходимото съдействие, държавата, в случай, че бъде потърсена от Столична община, да може да гарантира и да осигури по-голямата част от необходимата техника и ресурси за справяне с кризата", каза правосъдният министър Георги Георгиев. "Днес вече работят лишените от свобода на територията на район "Красно село", от утре във връзка с искането на район "Люлин" още 10 човека ще бъдат изпратени да помагат", допълни правосъдният министър.

Районните кметове Цвета Николаева и Георги Тодоров изразиха увереност, че срещата е била важна, защото подобни проблеми трябва да бъдат решавани бързо. Според Тодоров има нужда от обединяване на целия наличен ресурс за добра и приветлива среда, а темата не бива да се политизира.

По-късно Терзиев направи коментар и пред журналисти.

„Винаги съм казвал, че в една добра държава институциите трябва да работят заедно. Аз винаги съм бил ясен в моите искания откъм подкрепа от другите институции. Надявам се, че това ще бъде един повод да минем през списъка и да е ясно, че това не е моя лична борба като кмет, не страдам от упорство. Борбата е за този град, да се случат проекти, да можем да работим нормално“, посочи по-късно Терзиев пред журналисти.

„Говорихме за това, че ако имаме нужда, ще им дадем ясен разчет и те се ангажираха да помогнат. Следващата седмица ще бъде ясно доколко ще имаме нужда от краткосрочна помощ, а впоследствие ще се разбере дали бихме имали нужда от по-дългосрочна помощ. Това, за което ние бихме работили е да има трайно решение, което не изисква масирана помощ от държавата и същото ниво на ангажираност от страна на граждани и доброволци“, добави столичният кмет.

Той посочи, че под дългосрочно решение визира дългосрочни договори с изпълнители, които дават и на тях хоризонти. „Те трябва да имат необходимата техника и хора, за да изпълняват тази дейности, а не да се разчита на силите на община, държава и доброволци“, каза още Терзиев.