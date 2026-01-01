62-годишен чуждестранен гражданин почина след удар в дърво на ски пистата в ски зона Банско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На 25.02.2026 г. около 17:15 часа в РУ-Банско е постъпил сигнал от ФСМП-Банско за пострадал мъж на ски пистата в ски зона Банско.

Скиор загина в Пирин

При пристигането на екипи на ПСС – Банско и ФСМП – Банско е констатирано, че мъжът е починал. Полицейските служители установили, че той е 62-годишен чуждестранен гражданин. Според свидетели, докато карал ски, мъжът е излязъл извън очертаната писта и се е ударил в дърво.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.