Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие. Това коментира служебният правосъден министър Андрей Янкулов преди пленума на ВСС във връзка с информацията, че Европейската прокуратура намира българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна.

„Това отново ни дава основание да смятаме, че трябваше да бъде направено повече за разплитане на мрежите за паралелно правосъдие в България - една от които „Осемте джуджета“. Оттук насетне, колкото и време да се пропусна, основна задача, на ангажираните с процеса по управление на правосъдието, трябва да бъде към максимално изясняване на тези казуси, за да не получаваме и в бъдеще подобни ситуации“, коментира правосъдният министър.

„Наистина ситуацията е доста критична и трудно можем обективно да дадем гаранции, че процедурата, която е приключила, отговаря на всички необходим стандарти, за да се стигне до един избор, който някога в бъдеще да не дискредитира отново, както сега това се случи“, допълни Янкулов.

Той обясни, че няма повече информация по казуса и че информацията от съобщението на Европейската прокуратура не е много.