След сигнали за електорални назначения в сектора служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов e изискал анализ на кадровия потенциал и на кадровите действия от последните три години. Ще направим всичко възможно да деполитизираме сектора на горите, заяви пред журналисти в Казанлък Христанов, който е гост на 12-ата Национална среща на земеделските производители.

По думите му в Министерството ежедневно се получават десетки сигнали за електорални назначения в конкретни направления в сектора - държавни горски стопанства и предприятия, както и ловни стопанства. Буквално преди дни са се правили кадрови промени, чиято основна задача е да бъдат електорални банки, посочи Христанов. Той допълни, че не се знае колко са тези електорални назначения, но след като има данни от анализа, те ще бъдат предоставени.

Няма да позволим подобно нещо, не можем да имаме пристрастия към нито една политическа сила, така че ще направим всичко възможно да деполитизираме сектора, който е призван да служи на обществото, а не на една или друга партия, каза Христанов и подчерта, че служебният кабинет има една фундаментална роля и тя е да бъде деполитизиран, но и да деполитизира.

Според него служебното правителство има време за този процес. „Когато работим денонощно, време има за всичко“, каза той.