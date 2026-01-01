"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 26 февруари - четвъртък във връзка с реконструкция на уличен водопровод на ул. „Златен клас“, жк. „Връбница“ 2 се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „Ломско шосе“, ул. „Бели Дунав“, „Северен парк“ и р. „Какач“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Златен клас“ до магазин „Т-маркет“.
Във връзка с извършване на строително-ремонтни дености в кв. „Илиянци“ се налага спиране на водоподаването от 1:00 до 6:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: кв. „Илиянци“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: центъра пред магазин „Атанасов маркет“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.