"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 26 февруари - четвъртък във връзка с реконструкция на уличен водопровод на ул. „Златен клас“, жк. „Връбница“ 2 се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „Ломско шосе“, ул. „Бели Дунав“, „Северен парк“ и р. „Какач“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Златен клас“ до магазин „Т-маркет“.

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дености в кв. „Илиянци“ се налага спиране на водоподаването от 1:00 до 6:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: кв. „Илиянци“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: центъра пред магазин „Атанасов маркет“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.