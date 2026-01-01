Все повече хора и фирми у нас разчитат на кредити от небанкови финансови компании. В края на декември 2025 г. общият размер на отпуснатите от тях заеми достига 7,77 млрд. лева, показват данни на Българска народна банка. Това е с над 1,1 млрд. лева повече в сравнение с година по-рано и означава, че небанковото кредитиране расте с бързи темпове, както при домакинствата, така и при бизнеса.

На годишна база вземанията по кредити се увеличават с 18,1%, или 1,193 млрд. лв., а спрямо края на септември 2025 г. ръстът е 3,6% (271,4 млн. лв.). От БНБ уточняват, че върху динамиката влияние оказват и нетните продажби на кредити, които за последните 12 месеца възлизат на 222,1 млн. лв.

Доминират дългосрочните кредити

В матуритетната структура най-голям дял заемат кредитите със срок над 5 години, които достигат 3,650 млрд. лв. към края на 2025 г. Те нарастват с 18,9% на годишна база и с 2,3% спрямо третото тримесечие. Делът им в общите вземания се увеличава от 46,7% на 47%.

Кредитите със срок от 1 до 5 години възлизат на 1,752 млрд. лв., като нарастват с 22,5% спрямо предходната година и със 7,9% спрямо края на третото тримесечие. Краткосрочните кредити със срок до 1 година са 1,833 млрд. лв., с годишен ръст от 15%.

Увеличение на необслужваните кредити

Към края на декември 2025 г. размерът на необслужваните кредити достига 536 млн. лв. Те се увеличават с 10,5% на годишна база и с 1,3% спрямо края на септември.

Основен дял – домакинствата

Вземанията по кредити от домакинства и НТООД нарастват до 5,302 млрд. лв., което е увеличение със 17,5% на годишна база. Делът им в общите вземания от резиденти обаче леко намалява – от 70,1% на 69,7%.

Кредитите към нефинансовите предприятия достигат 2,093 млрд. лв., като отчитат по-силен годишен ръст от 22%. Делът им се увеличава до 27,5% от общите вземания.

Потребителските кредити водят

В структурата на кредитите към домакинствата доминират потребителските кредити, които възлизат на 5,181 млрд. лв. Те се увеличават с 18,5% на годишна база, а делът им достига 97,7%.

Жилищните кредити остават с ограничено значение – 19,9 млн. лв., но отбелязват силен ръст от 28,8% спрямо предходната година. Делът им нараства до 0,4%.

В същото време другите кредити намаляват до 100,7 млн. лв., като делът им в общите вземания спада до 1,9%.