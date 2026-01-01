Започна изграждането на първото общинско основно училище в столичния квартал „Студентски град“. Днес беше направена първа копка и отслужен водосвет в присъствието на кмета на София Васил Терзиев, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и кмета на район „Студентски“ Петко Горанов, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Новата сграда ще бъде с капацитет за 573 ученици в 24 паралелки – от подготвителни групи до седми клас. Очаква се училището да отвори врати след по-малко от две години.

„Ако има едно нещо, с което искаме да бъде запомнен този мандат, то е какво сме направили за образованието – как сме решили недостига на места в детските градини и какви условия сме създали за образованието на нашите деца“, заяви кметът Васил Терзиев. По думите му образованието трябва да бъде приоритет за всяка администрация, а детските градини и училищата са основа за развитието на града. Той подчерта, че е важно децата да учат в сигурна и модерна среда.

Терзиев благодари на районната администрация, общинските съветници, Министерство на образованието и науката и областната управа за съдействието по реализацията на проекта.

Кметът на район „Студентски“ Петко Горанов заяви, че след символичната първа копка предстои същинската работа по изграждането на „дом на знанието“ за деца, учители и родители.

Проектът е на стойност 10 млн. евро без ДДС и се реализира със съфинансиране от Министерството на образованието и науката и от Столична община. Възложител е район „Студентски“. На терен от 4,6 декара на ул. „Йордан Йосифов“ ще бъде изграден модерен учебен корпус, проектиран за ефективна организация на учебния процес на всеки етап от обучението.

Дворното пространство ще включва футболно игрище, комбинирани площадки за волейбол и баскетбол, писта за бягане, зони за тенис на маса и фитнес на открито, както и озеленяване. Предвидени са алеи, кътове за отдих и места за паркиране на автомобили и велосипеди.

Изграждането на новото училище е част от усилията на Столичната община за осигуряване на достатъчно места и преминаване към едносменен режим на обучение. В момента в София се изграждат седем разширения с нови корпуси на училищни сгради в районите „Триадица“, „Студентски“, „Възраждане“, „Витоша“ и други. В над 40 училища в столицата са необходими разширения за преминаване към обучение в една смяна.

По инициатива на кмета се развива и инициативата „Училището – сърцето на квартала“, насочена към обновяване на училищната среда и превръщането на училищата в отворени и многофункционални пространства.

В район „Студентски“ се подготвя и проект за още едно ново училище в „Студентски град“. В момента завършва оборудването на разширението на 55 СУ „Петко Каравелов“.

Кметът Терзиев посочи още, че се работи по продължението на метрото към „Студентски град“, като подчерта, че модерният транспорт означава по-бързо придвижване, по-малко трафик и по-чист въздух.

На събитието присъстваха главният секретар на Министерството на образованието и науката Любомир Йосифов и бившият областен управител Стефан Арсов.

Припомняме, че предстои изграждането на нов корпус на 51-во Средно училище (СУ) „Елисавета Багряна“ в София. В новия корпус ще има 19 класни стои, като в тях ще се обучават деца от начален етап.