Основното месечно възнаграждение на кмета на община Борино Мустафа Караахмед да бъде 2957 евро, считано от 1 януари 2026 г. реши Общинският съвет на свое редовно заседание, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова.

С приетото решение съветниците определиха и основните месечни възнаграждения на кметовете на кметства – на село Ягодина ще взима заплата от 1055 евро, на село Буйново – 1050 евро, а на село Чала – 989 евро.

За БТА кметът Мустафа Караахмед каза, че с тази докладна записка се изпълняват нарежданията на министъра на финансите с 5-процентно увеличение на възнагражденията със задна дата. Той допълни, че актуализацията е във връзка с прилагането на разпоредби от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на държавния бюджет, както и с Решение №47 на Министерския съвет от 21 януари 2026 г., с което натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация е определена на 5%.

Решението на Общинския съвет предвижда новият размер на заплатите да се приложи със задна дата от началото на годината.

Съветниците допуснаха предварително изпълнение на решението, което не отменя 14-дневния срок за обжалване.

Решението отразява прилагането на мерки за индексация на заплатите в публичния сектор, базирани на икономически показатели и утвърдени законодателни актове.