Министерският съвет одобри решение, с което ще се осигури прилагането на разпоредби от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., т. нар. удължителен закон, свързани с индексацията на възнагражденията на заетите в бюджетните организации.

Въз основа на предоставената от Националния статистически институт информация се определя, че за целите на прилагането на разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от удължителния закон, натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация е 5,0 на сто. С 5%, считано от 1 януари 2026 г., ще бъдат индексирани заплатите на работниците и служителите в бюджетните организации.

При прилагането на цитираната разпоредба достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност, т.е. не се прилагат нормативни актове и други механизми за увеличаване на заплатите, освен изрично предвиденото увеличение е удължителния закон, а именно увеличение на заплатите на заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация в размер на 5,0 на сто за всички останали в бюджетната сфера.