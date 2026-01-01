Ще сезираме Конституционния съд. Видяхте какво се случи в зала на второ четене. Това каза пред журналисти зам.-председателят на "Алианс за права и свободи" (АПС) Танер Али след като стана ясно, че парламентът окончателно отхвърли ветото на президента за промените в Изборния кодекс.

"Маските паднаха. Досега всичко успяваха да направят и с БСП, и с ГЕРБ и с ИТН, когато искаха някакво мнозинство или нещо тяхно да бъде решено - на ДПС - Ново начало, те успяваха да убедят народни представители или директно цели парламентарни групи, но днес те не го направиха. Крият се зад някаква завеса, защото съвестта ги гризе. Това което се случи днес, няма нищо общо с демокрацията у нас и по света", заяви Али.

Той коментира и решението на Едис Даудов да напусне парламентарната група на "Алианс за права и свободи" само минути след като положи клетва като народен представител от листата на коалиция АПС така: "Трябва да питаме него, явно предварително са се договорили така да се случи. Трябва да питаме колко пари е взел от Делян Пеевски".

Парламентът окончателно отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, което предизвика остра реакция от страна политически партии.

Мотивите на държавния глава Илияна Йотова да наложи вето бяха свързани главно с текстовете, които ограничават до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в страните, които не са в Европейския съюз.

Промените в Изборния кодекс подкрепиха 126 народни представители, против бяха 86, въздържаха се 11 депутати.

Във вторник правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените.