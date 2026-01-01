Няколко силни експлозии отекнаха в иракската столица Багдад. По данни на източник от службите за сигурност става дума за атака с дрон и ракети срещу посолството на САЩ, предаде АФП.

Свидетел, намирал се в ресторант в града, разказа, че е видял експлозии в небето, причинени от системите за противовъздушна отбрана на посолството, които са прихващали снаряди.

Друг очевидец съобщи, че е забелязал пожар на територията на дипломатическата мисия. Информацията беше потвърдена и от източника от службите за сигурност, който уточни, че огънят е предизвикан от дрон.