Транспортираха с въздушната линейка 32-годишен пациент от МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ до УМБАЛ „Лозенец“ заради животозастрашаващо кървене.

Медицинската евакуация по въздух бе извършена по спешност поради тежкото състояние на пациента и необходимостта от високоспециализирана медицинска помощ. Благодарение на бързата координация между екипите и възможностите на въздушната спешна помощ, пациентът бе своевременно транспортиран до столицата.

При постъпването му в УМБАЛ „Лозенец“ лекарите установяват активно кървене в областта на дясното бедро, на фона на тежки съдови проблеми и множество предишни операции.

Към момента пациентът се намира в реанимация. Състоянието му остава критично, но е стабилизирано. Мултидисциплинарен екип продължава интензивното лечение и наблюдение, като се полагат всички необходими грижи за овладяване на състоянието и предотвратяване на усложнения.

Случаят е показателен за ключовата роля на въздушната спешна помощ при пациенти в тежко състояние, когато времето за реакция е решаващо за изхода от лечението, пишат от УМБАЛ „Лозенец“.