Земетресение с магнитуд от 4,2 по скалата на Рихтер е било регистрирано в обедните часове днес в района на град Янина, Северозападна Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН трусът е бил с магнитуд от 4,1 по Рихтер.

Епицентърът на земетресението е на 7,1 км северозападно от селището Тирия, а дълбочината на огнището се оценява на 5 км.

Заради сравнително малката дълбочина трусът е бил усетен силно и е предизвикал безпокойство сред местните жители, но няма информация за пострадали хора и щети.

Властите остават бдителни, защото според експертите не са изключени вторични трусове в следващите часове.