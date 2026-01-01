Командването и личният състав на 3-та авиобаза отбелязват тържествено днес 75-та годишнина от създаването на 19-ти изтребителен авиационен полк, първообраз на авиобаза Граф Игнатиево.

БТА

Събитието бе отбелязано с тържествен строй, летателна програма с участието на самолетите МИГ 29, F16 и L39 и поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг летци.

По време на церемонията със заповеди на министъра на отбраната, началника на отбраната и командира на ВВС са отличени бивши командири и военнослужещи от личния състав на авиобазата и представители на медиите.

Трета авиационна база стана символ на приемственост между традицията и модерното развитие на българските Военновъздушни сили (ВВС), каза в словото си служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Той подчерта, че личният състав изпълнява една от най-отговорните мисии на българските ВВС – всекидневното носене на бойното дежурство по охрана на въздушното пространство на България. Министърът коментира, че с придобиването на F-16 Block 70, способен да изпълнява широк спектър от задачи, е поставено началото на обновяването на българската бойна авиация, на изграждането на нови способности от въоръжените сили, с които се осигурява пълна оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО и Европейския съюз. По думите му, придобиването на новия тип изтребител е не само инвестиция в нови бойни способности, а в сигурността. Запрянов припомни, че Трета авиобаза е формированието от въоръжените сили на страната с най-широк спектър от инфраструктурна дейност, като по нейното обновяване се реализират 49 проекта.

Отбелязваме не просто създаване на военното формирование, а празнуваме 75 години от първото бойно дежурство за осигуряване на въздушния суверенитет на България, посочи командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев. По думите му, днес сме свидетели на събития, които болезнено разкриват истината, че мирът в съвременния свят е по-крехък от всякога, а войната е все по-непредвидима и жестока. По отношение на придобитите изтребители F-16 той увери, че ВВС, съвместно с Министерство на отбраната и Щаба на отбраната, търсят ефективни пътища за решаването на възникващите казуси за осигуряване на техниката и поддръжката ѝ в дългосрочен план.

Гостите на празника имаха възможност да разгледат наземна експозиция на авиационна техника – парашутно-десантно и аварийно-спасително оборудване, височинно оборудване, катапултни кресла. В специалния център със симулатор посетителите участваха във виртуален полет на различни типове бойни самолети. На статичен показ бяха представени самолетите МиГ-29 и F-16.

Полетите на летище Граф Игнатиево започват през далечната 1940 г. На 6 юни 1940 г. трето ято на Първи армейски орляк - Божурище е пребазирано в Граф Игнатиево.

На 17 юни 1940 г. се сформира Втори армейски смесен орляк. От 1 юли същата година орлякът се развръща в полк. През октомври 1944 г. се премества на летище Враждебна и взeма участие в заключителния етап на Втората световна война 1944-1945 година.

След войната, от 1 януари 1946 г. е на местостоянка в град Пловдив и се преорганизира във Втори щурмови орляк

На 17 март 1951 година, въз основа на Указ на Президиума на Народното събрание и заповед на командващия ВВС, генерал-майор Захари Захариев, от тях се сформира 10-та изтребително авиационна дивизия.

Личният състав на 19-ти авиоизтребителен полк наброява 284 военнослужещи, от които 18 летци. За командир на поделението е назначен капитан Симеон Стефанов Симеонов. На 26 август 1953 г. Командващият ПВО и ВВС генерал - лейтенант Захари Захариев връчва бойното знаме на 19-ти ИАП.

През 50-те години на 20-ти век започва превъоръжаване на българската военна авиация със съветска авиационна техника: Як- 23, който е първият реактивен самолет в България, Миг-15, Миг-17 и основно Миг-21.

Трета изтребителна авиобаза е създадена на 18 август 1994 г. със заповед на командващия ВВС на Република България, като деветнадесети изтребителен авиополк се преструктурира в 3-та Изтребителна авиационна база.

В състава на базата са включени първа и втора изтребителни авиоескадрили от авиополка, 39-ти Отделен авиотехнически батальон и 19-ти Отделен батальон за свръзки и радио- светотехническо осигуряване на 10-ти Смесен авиационен корпус.

Първи командир на базата е подполковник Симеон Симеонов. От 1 септември 1996 г. базата е включен като част от корпуса на ПВО с щаб в София. През 2000 г. към нея се присъединява 1-ва Изтребителна авиоескадрила на 5-та Изтребителна авиобаза -Равнец със самолети МиГ-29/УБ.

На летище Граф Игнатиево за първи път в историята на българските ВВС се извършват нощни учебни полети и полети в сложни метеорологични условия. Тук също така са извършени първият свръхзвуков полет, първото катапултиране и първите бойни стрелби.

От авиобазата излитат изтребители, които участват в така наречената “балонна епопея”, за да свалят навлезлите във въздушното ни пространство, вражески балони. В 3-та изтребителна авиобаза е създадена методиката на българската изтребителна авиация.

От 1952 г. до ден днешен летците от авиобазата носят непрекъснато бойно дежурство. В наши дни 3-та изтребителна авиобаза Граф Игнатиево е най-модерната авиобаза на родните ВВС, която единствена носи постоянно бойно дежурство и защитава небето на България. Основната задача, която решава личният състав на авиобазата е прехващането на нарушители на въздушното пространство на България.