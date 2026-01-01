По обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът призна 41-годишния Б.М. за виновен в разпространение и държане на наркотично вещество с цел разпространение.

Мъжът е многократно осъждан, като последното му наказание е изтърпял на 19 май 2025 г.

На 15 септември 2025 г. в Благоевград подсъдимият продал доза фентанил за 15 лева. При неотложни действия полицаите претърсили апартамент в ж.к. „Еленово“, обитаван от Б.М., и иззели 26 сгъвки с кафяво прахообразно вещество. Експертиза потвърди, че това е фентанил – силноопасно наркотично вещество, поставено под строг контрол по закон.

Съдът го осъжда на 4 години лишаване от свобода при първоначален строг режим и глоба от 20 000 лева (10 225,83 евро).

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.