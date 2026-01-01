Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева. Това съобщиха от Съюза на артистите в България.

С нея си отива цяла епоха, изпълнена с магията на детството, добротата и онзи незабравим глас, който десетилетия наред ни пожелаваше „Лека нощ“, пишат от Съюза на артистите в България

Родена в София през 1938 г., Слава Рачева посвещава живота си на изкуството – от ангелското пеене в Хора на софийските девойки до голямата сцена на Столичния куклен театър.

Макар да завършва актьорско майсторство в класа на проф. Кръстьо Мирски и Моис Бениеш, нейното истинско призвание остават докрай куклите и децата.

БГНЕС

През 1961 г. тя вдъхва живот на образа, който я превърна в национално съкровище – „Педя човек, лакът брада“. С него тя прекрачва прага на всеки български дом, за да разказва приказки, които възпитават поколения.



На театралната сцена има над 80 роли, сред които любимите Макс, Мечо Пух и Бабата от „Рибарят и златната рибка“. Емблематичен е и нейният глас в радиото, дублажа и десетки грамофонни плочи, с които поколения българи са заспивали.

Слава Рачева е била достоен ръководител като директор на Столичния куклен театър в трудните години между 1992 и 1997 г. За изключителния ѝ принос към българската култура е удостоена с орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие.



Светъл път на една голяма актриса и още по-голям човек!