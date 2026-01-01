Временно е ограничено движението по пътя Добрич - Крушари от км 5 до км 10 заради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура”. Оттам допълват, че шофьорите изчакват на място.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич казаха, че става въпрос за самокатастрофирал автомобил.

Катастрофирал ТИР блокира движението в Прохода на Републиката (ВИДЕО)

Шофьорът е откаран за преглед в добричката болница.

За пътуващите е въведен обходен маршрут през Паскалево - Росеново - Лозенец - Крушари и обратно.